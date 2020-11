Lo sciatore Alex Vinatzer nuovo testimonial di Banca Generali (Di venerdì 27 novembre 2020) MILANO (ITALPRESS) – Banca Generali al fianco di uno dei talenti più promettenti dello sci alpino. Alex Vinatzer, a partire dalla tappa di Coppa del Mondo in Alta Badia il 21 dicembre prossimo, entra ufficialmente a far parte della squadra di sciatori azzurri sponsorizzati Banca Generali. Il marchio dell'istituto comparirà sul copricapo del 21enne bolzanino in tutte le gare di Coppa del Mondo e dei campionati italiani per le stagioni 2020/21 e 2021/22. Banca Generali sarà inoltre al fianco del giovane azzurro in occasione degli attesissimi Mondiali di Cortina del prossimo anno. Oltre alla partnership sulle piste, Vinatzer sarà poi protagonista di una serie di contenuti dedicati allo sci per i canali social di Banca ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 27 novembre 2020) MILANO (ITALPRESS) –al fianco di uno dei talenti più promettenti dello sci alpino., a partire dalla tappa di Coppa del Mondo in Alta Badia il 21 dicembre prossimo, entra ufficialmente a far parte della squadra di sciatori azzurri sponsorizzati. Il marchio dell'istituto comparirà sul copricapo del 21enne bolzanino in tutte le gare di Coppa del Mondo e dei campionati italiani per le stagioni 2020/21 e 2021/22.sarà inoltre al fianco del giovane azzurro in occasione degli attesissimi Mondiali di Cortina del prossimo anno. Oltre alla partnership sulle piste,sarà poi protagonista di una serie di contenuti dedicati allo sci per i canali social di...

MILANO (ITALPRESS) – Banca Generali al fianco di uno dei talenti più promettenti dello sci alpino. Alex Vinatzer, a partire dalla tappa di Coppa del Mondo in Alta Badia il 21 dicembre prossimo, entra ...

Alex Vinatzer raggiunge Brignone e Bosca nel team Banca Generali

Alex Vinatzer entra ufficialmente a far parte di sciatori Banca Generali e così raggiunge nel team Federica Brignone e Guglielmo Bosca.

Alex Vinatzer entra ufficialmente a far parte di sciatori Banca Generali e così raggiunge nel team Federica Brignone e Guglielmo Bosca.