LIVE Sport Invernali, DIRETTA 27 novembre: Pellegrino e Laurent avanti nello sci di fondo, gli azzurri del biathlon non sono in quarantena (Di venerdì 27 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma e orari Sport Invernali oggi (27 novembre) 12.10 biathlon – Registrate delle positività nello staff italiano, ma non c’è necessità di quarantena per gli atleti. 12.02 OMBINATA NORICA – Aaron Kostnr chiude 13°, 18° Samuel Costa. 11.46 COMBINATA NORDICA – Aaron Kostner scivola in decima posizione. Tredicesimo Samuel Costa. 11.22 COMBINATA NORDICA – OTTIMO AARON KOSTNER! E’ 2° ed accusa 56? dall’austriaco Seidl. Può puntare alla zona punti. 10° Giulio Bezzi, 13° Raffaele Buzzi. 11.20 SCI ALPINO – Fuori gli italiani: 33° Roberto Nani, 40° Luca De Aliprandini, 45° Giovanni Borsotti, non ha concluso la prova Hannes Zingerle. Una giornata da dimenticare in fretta. 11.16 SCI ALPINO – E’ terminata anche la ... Leggi su oasport (Di venerdì 27 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAProgramma e orarioggi (27) 12.10– Registrate delle positivitàstaff italiano, ma non c’è necessità diper gli atleti. 12.02 OMBINATA NORICA – Aaron Kostnr chiude 13°, 18° Samuel Costa. 11.46 COMBINATA NORDICA – Aaron Kostner scivola in decima posizione. Tredicesimo Samuel Costa. 11.22 COMBINATA NORDICA – OTTIMO AARON KOSTNER! E’ 2° ed accusa 56? dall’austriaco Seidl. Può puntare alla zona punti. 10° Giulio Bezzi, 13° Raffaele Buzzi. 11.20 SCI ALPINO – Fuori gli italiani: 33° Roberto Nani, 40° Luca De Aliprandini, 45° Giovanni Borsotti, non ha concluso la prova Hannes Zingerle. Una giornata da dimenticare in fretta. 11.16 SCI ALPINO – E’ terminata anche la ...

