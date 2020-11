L’importanza di ciò che la natura ci aveva insegnato (e che noi abbiamo dimenticato) (Di venerdì 27 novembre 2020) Tra il 1961 e i giorni nostri, dal bel mezzo della espansione economica del secondo dopoguerra alla globalizzazione degli anni 2000, il carico umano sulla natura è aumentato di circa 2,5 volte in termini di popolazione e di 7 volte se misurato con il PIL a prezzi costanti. Al peso demografico ed economico va sommata la ponderosità della tecnologia accompagnata da una super-specializzazione esagerata. La corsa che si vorrebbe fosse infinita per la quantità a scapito della qualità va incontro al limite della biosfera che gravata di un fardello eccessivo non riuscirebbe più a sostenerci. È allora indispensabile far salire l’economia sulla bilancia ambientale per una valutazione qualitativa di conformità delle iniziative umane alla salvaguardia della natura. Trascurando la conversazione con la natura per concentrare l’attenzione su tutto ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 27 novembre 2020) Tra il 1961 e i giorni nostri, dal bel mezzo della espansione economica del secondo dopoguerra alla globalizzazione degli anni 2000, il carico umano sullaè aumentato di circa 2,5 volte in termini di popolazione e di 7 volte se misurato con il PIL a prezzi costanti. Al peso demografico ed economico va sommata la ponderosità della tecnologia accompagnata da una super-specializzazione esagerata. La corsa che si vorrebbe fosse infinita per la quantità a scapito della qualità va incontro al limite della biosfera che gravata di un fardello eccessivo non riuscirebbe più a sostenerci. È allora indispensabile far salire l’economia sulla bilancia ambientale per una valutazione qualitativa di conformità delle iniziative umane alla salvaguardia della. Trascurando la conversazione con laper concentrare l’attenzione su tutto ...

