Leghisti che sbagliano: Gasperini e il paragone femminicidio-aborto (Di venerdì 27 novembre 2020) Le esasperazioni utilizzando (e seguendo) l'hashtag del giorno per creare una ratatouille di temi da inserire in un unico pentolone, nel tentativo di creare attenzione verso se stessi e portare acqua al proprio mulino. È quello che ha Lorenzo Gasperini, giovane consigliere della Lega in provincia di Livorno, a Cecina, che ha deciso – cavalcando le tematiche della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne – di paragonare i femminicidi all'aborto. Anzi, secondo l'esponente del Carroccio c'è una stretta correlazione. LEGGI ANCHE > Twitter smaschera la doppiezza di Salvini su Maradona «Lo sapete che la prima causa di femminicidio nel mondo è l'aborto?». Esordisce così il post pubblicato da Lorenzo Gasperini sul suo profilo Facebook e in alcuni gruppi social utilizzati come forum di ...

