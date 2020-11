Le scuole superiori riaprono a gennaio, i governatori fermano Azzolina (Di venerdì 27 novembre 2020) Il nodo resta sempre lo stesso: la scuola. L’idea di riaprire gli istituti superiori di tutta Italia a dicembre appare ormai tramontata, nonostante il ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina abbia provato in ogni modo ad accelerare. Ha ottenuto invece la promessa di riaprire i battenti il 7 gennaio e di non richiuderli più fino alla fine dell’anno. Anche se poi, come si sa, molto dipenderà dalla curva dei contagi. La pietra tombale sulla riaperture delle scuole il 9 dicembre, nonostante anche il premier Conte avesse parlato di ritorno tra i banchi prima di Natale, è stata posta ieri dai governatori durante un incontro con il ministro della Salute Roberto Speranza, il quale ha preso atto che molti presidenti preferiscono riaprire le scuole superiori a ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 27 novembre 2020) Il nodo resta sempre lo stesso: la scuola. L’idea di riaprire gli istitutidi tutta Italia a dicembre appare ormai tramontata, nonostante il ministro dell’Istruzione Luciaabbia provato in ogni modo ad accelerare. Ha ottenuto invece la promessa di riaprire i battenti il 7e di non richiuderli più fino alla fine dell’anno. Anche se poi, come si sa, molto dipenderà dalla curva dei contagi. La pietra tombale sulla riaperture delleil 9 dicembre, nonostante anche il premier Conte avesse parlato di ritorno tra i banchi prima di Natale, è stata posta ieri daidurante un incontro con il ministro della Salute Roberto Speranza, il quale ha preso atto che molti presidenti preferiscono riaprire lea ...

ricpuglisi : Ah quindi aprono le piste da sci prima delle scuole medie e superiori. Bravi @GiuseppeConteIT e @robersperanza. S… - AnnalisaChirico : 'Siamo il Paese che ha chiuso più a lungo le scuole in Europa durante il primo lockdown e siamo il Paese dove ora l… - ricpuglisi : Un anno di scuola a distanza e non in presenza corrisponde a: 1) il 33% delle scuole medie 2) il 20% delle superi… - chiarachiara75 : RT @valfurla: 'Riapriamo a gennaio le scuole superiori perché la scuola è la priorità ma bisogna essere pronti' dice la sottosegretaria Zam… - mgpg07 : Scuole superiori riaperte dopo Natale e fanno andare gli alunni il sabato e la domenica. Questi stanno fuori di melone -