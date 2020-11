L’aumento di prezzo di Dai ha fatto guadagnare $4 milioni a un liquidatore di Compound (COMP) (Di venerdì 27 novembre 2020) L’ultima settimana è stata caratterizzata da un notevole aumento dei prezzi nel mercato delle criptovalute, consentendo persino a Bitcoin di raggiungere 19.100$ per un breve momento. Tuttavia, giovedì 26 novembre, è iniziata una forte correzione che ha fatto perdere a molte monete fino al 10% del loro valore, e ha avuto conseguenze significative anche sui mercati delle stablecoin. Gli exchange che utilizzano oracoli COMPound hanno visto aumentare il prezzo di DAI Mentre il mercato crypto ha iniziato a subire un calo dei prezzi giovedì mattina UTC, i trader, come sempre, si sono precipitati a vendere. La maggior parte di loro voleva solo fare trading delle proprie monete con stablecoin e attendere la fine del crollo dei prezzi, in modo da poter acquistare nuovamente Bitcoin. Tuttavia, questo nuovo crash ha ... Leggi su invezz (Di venerdì 27 novembre 2020) L’ultima settimana è stata caratterizzata da un notevole aumento dei prezzi nel mercato delle criptovalute, consentendo persino a Bitcoin di raggiungere 19.100$ per un breve momento. Tuttavia, giovedì 26 novembre, è iniziata una forte correzione che haperdere a molte monete fino al 10% del loro valore, e ha avuto conseguenze significative anche sui mercati delle stablecoin. Gli exchange che utilizzano oracolihanno visto aumentare ildi DAI Mentre il mercato crypto ha iniziato a subire un calo dei prezzi giovedì mattina UTC, i trader, come sempre, si sono precipitati a vendere. La maggior parte di loro voleva solo fare trading delle proprie monete con stablecoin e attendere la fine del crollo dei prezzi, in modo da poter acquistare nuovamente Bitcoin. Tuttavia, questo nuovo crash ha ...

