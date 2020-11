L’agente di Berardi: “Vi racconto Domenico e i sogni avverati” (Di venerdì 27 novembre 2020) Domenico Berardi visto da chi lo conosce davvero bene. Già, perché Simone Seghedoni non è soltanto L’agente di riferimento, il professionista che serve per un confronto no stop, ma anche l’amico sincero. E a quel punto il mix diventa perfetto: non esiste soluzione migliore del lavoro proficuo perfettamente miscelato con l’aspetto umano. Berardi è un ragazzo diventato uomo, gli effetti si vedono anche in campo. Classe 1994, vessillo del Sassuolo, numeri che sono sentenze: 73 gol e 51 assist, con tanti saluti ai prevenuti oppure a chi pensa che il pallone sia quadrato e non rotondo. Ora Berardi è il talento italiano probabilmente più in forma, più dirompente, più devastante quando prende palla, saluta gli avversari e se ne va. Seghedoni ne è orgoglioso e ripercorre in esclusiva per noi le tappe più ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 27 novembre 2020)visto da chi lo conosce davvero bene. Già, perché Simone Seghedoni non è soltantodi riferimento, il professionista che serve per un confronto no stop, ma anche l’amico sincero. E a quel punto il mix diventa perfetto: non esiste soluzione migliore del lavoro proficuo perfettamente miscelato con l’aspetto umano.è un ragazzo diventato uomo, gli effetti si vedono anche in campo. Classe 1994, vessillo del Sassuolo, numeri che sono sentenze: 73 gol e 51 assist, con tanti saluti ai prevenuti oppure a chi pensa che il pallone sia quadrato e non rotondo. Oraè il talento italiano probabilmente più in forma, più dirompente, più devastante quando prende palla, saluta gli avversari e se ne va. Seghedoni ne è orgoglioso e ripercorre in esclusiva per noi le tappe più ...

