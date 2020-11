La scrittrice Suad Amiry | “Questo è il momento per progettare uno Stato di Palestina”

Leggi su dire

(Di venerdì 27 novembre 2020) ROMA – “Questa è la congiuntura storica perfetta per rilanciare il progetto di uno Stato di Palestina, deviando dal percorso politico aperto da Trump”. Suad Amiry, architetto e scrittrice palestinese, nota in Italia con quasi dieci pubblicazioni, dialoga con l’agenzia Dire a pochi giorni da una Conferenza ad Assisi per il “riconoscimento dello Stato di Palestina”. Amiry, una delle personalità internazionali che sostengono l’iniziativa, osserva che “finalmente Trump sta uscendo di scena, lasciandosi dietro le macerie dei suoi accordi con Israele che stanno facendo soffrire così tanti palestinesi”. La scrittrice continua: “Quello che non è chiaro è che a Israele normalizzare i rapporti con Paesi come Emirati o Bahrein non serve a niente: solo la pace coi palestinesi sarà veramente utile al suo futuro, al nostro futuro”.