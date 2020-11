La ex compagna di Maradona a Pomeriggio 5: “Hanno registrato una chiamata a mia insaputa” (Di venerdì 27 novembre 2020) La ex compagna di Maradona è stata ospite a Pomeriggio 5 e ha fatto delle dichiarazioni molto importanti. La morte di Diego Armando Maradona ha colpito tutto il mondo e da ogni parte del globo sono arrivati messaggi di commemorazione e interi programmi dedicati al famoso calciatore argentino. La ex compagna contro un noto programma “Ho un dolore immenso”Cristina Sinagra, l’amore napoletano di Diego al microfono di @LucillaMasucci #LaVitaInDiretta pic.twitter.com/53caX0kclD — La Vita in diretta (@vitaindiretta) November 26, 2020 Anche Barbara D’Urso a Pomeriggio 5 non ha negato uno spazio per ricordare il compianto Maradona. In collegamento telefonico è intervenuta la ex compagna, Cristiana Sinagra, da cui ha avuto il figlio Diego ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 27 novembre 2020) La exdiè stata ospite a5 e ha fatto delle dichiarazioni molto importanti. La morte di Diego Armandoha colpito tutto il mondo e da ogni parte del globo sono arrivati messaggi di commemorazione e interi programmi dedicati al famoso calciatore argentino. La excontro un noto programma “Ho un dolore immenso”Cristina Sinagra, l’amore napoletano di Diego al microfono di @LucillaMasucci #LaVitaInDiretta pic.twitter.com/53caX0kclD — La Vita in diretta (@vitaindiretta) November 26, 2020 Anche Barbara D’Urso a5 non ha negato uno spazio per ricordare il compianto. In collegamento telefonico è intervenuta la ex, Cristiana Sinagra, da cui ha avuto il figlio Diego ...

trentuno08 : Appena triggerata compagna di classe di origini napoletane chiedendole 'Ma a Napoli hanno dichiarato lutto cittadino per Maradona?' - Giampi23754292 : @Fortunablu17 A me non me ne frega un cazzo di voi, Maradona e la vostra fede... io so solo che non vedo la mia com… - AvvMennillo : La salma di Diego inumata nel cimitero Jardín de Bella Vista di Buenos Aires in una cerimonia per pochi intimi, fra… - CristinaSilvi3 : RT @VietatoMorireE: La violenza non è mai un errore, in nessun caso. Non puoi scusare una persona, famosa o meno non importa, che picchia s… - HernanN_N : RT @Corriere: La salma di Diego inumata nel cimitero Jardín de Bella Vista di Buenos Aires in una cerimonia per pochi intimi, fra cui la co… -