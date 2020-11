Juventus | sfortuna in allenamento | frattura del perone per l’U23

Leggi su tuttojuve24

(Di venerdì 27 novembre 2020) Bruttissima notizia per ladi Andrea Pirlo e perdi Lamberto Zauli. Il giovane attaccante albanese Giacomo Vrioni ha riportato infatti ladeldella gamba destra in seguito ad un trauma distorsivo alla caviglia, come si legge dal comunicato ufficiale della stessa. Il centravanti era stato spesso convocato da Pirlo in prima squadra e si allenava con i “grandi” dall’inizio di stagione. Per lotissimo Vrioni, adesso sarà tempo di operazione chirurgica. LEGGI ANCHE: Calciomercato, Mourinho lo scarica:pronta ad accoglierlo LEGGI ANCHE: Dybala, consapevolezza e cura dei particolari: così vuole riprendersi laGiacomo Vrioni, giovane attaccante della ...