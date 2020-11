Il commissario Arcuri: 'Siamo pronti a vaccinare la popolazione già a gennaio' (Di venerdì 27 novembre 2020) Il commissario straordinario per l'emergenza coronavirus in Italia Domenico Arcuri, ospite oggi di Agorà ha spiegato: "Abbiamo almeno 5 vaccini arrivati alla fine della sperimentazione, stiamo ... Leggi su globalist (Di venerdì 27 novembre 2020) Ilstraordinario per l'emergenza coronavirus in Italia Domenico, ospite oggi di Agorà ha spiegato: "Abbiamo almeno 5 vaccini arrivati alla fine della sperimentazione, stiamo ...

matteosalvinimi : #Salvini: A proposito di vaccino, mi segnalano che mancano milioni di siringhe. Ci si prepari già da ora, non si fa… - matteosalvinimi : Flavio Briatore: 'Arcuri? Abbiamo un commissario che somma sempre più incarichi e potere: più uno sbaglia, più vien… - ilfoglio_it : Dal ministero della Salute avevano avvisato Arcuri di rifornirsi di siringhe per il vaccino contro il #Covid_19, ma… - franco_dimuro : RT @fattoquotidiano: Parole del Commissario all’emergenza Domenico Arcuri poco dopo la diffusione del bollettino Covid del 26 novembre [di… - uitrens : RT @AlfonsoFuggetta: Ma pensa ... Non fanno quel che serve e poi si lamentano. Come dire “l’auto non va” non avendo messo la benzina. Cor… -