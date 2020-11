Idea De Micheli | In emergenza cadano i tabù | a scuola anche domenica

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 27 novembre 2020) “Le scuole vanno riaperte quando ci sono le condizioni per riaprirle. Vediamo a che punto stanno, il 9 dicembre, i contagi”. È quanto afferma in un’intervista a Repubblica la ministra dei Trasporti Paola De, secondo cui “siamo ine credo sia necessario fare lezioni in presenzail sabato”.la, aggiunge, “sono decisioni che vanno condivise con tutto il Governo, ma siamo ine bisogna far cadere ogni. Ce lo chiedono diverse Regioni”. Secondo Detredici giorni a disposizione per riaprire il 9 dicembre le scuole con un piano a ingressi scaglionati e un piano trasporti ad hoc “si può fare”. Quanto alla pericolosità dei trasporti per la trasmissione del virus, afferma che “nessuno mi ha portato ...