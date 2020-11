Gruppo MutuiOnline | acquisito il 100% di SOS Tariffe

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 27 novembre 2020) (Teleborsa) – Ilha acquistato ildel capitale di SOS, storico operatore leader in Italia nella comparazione e promozione di contratti di telecomunicazione ed energia tramite l’omonimo sito web.ha registrato un brillante rialzo in borsa, chiudendo la sessione odierna con un guadagno del 4,95%. Il prezzo pattuito per l’acquisto delle quote di SOSè di 28,7 milioni di euro, di cui 25,7 milioni pagati al closing e 3 milioni trattenuti a garanzia degli eventuali obblighi di indennizzo derivanti dal contratto di compravendita, con rilascio progressivo su un orizzonte di tre anni. In aggiunta, è prevista una componente di prezzo dilazionata, di importo fino a 800mila euro, subordinata all’avverarsi di determinati eventi, che potrà essere ...