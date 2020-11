Giro d’Italia 2021, novità sul percorso. Partenza da Torino con una cronometro? Poi verso Verbania per Ganna (Di venerdì 27 novembre 2020) Il percorso del Giro d’Italia 2021 verrà presentato a metà gennaio. Gli organizzatori di RCS Sport stanno definendo gli ultimi dettagli per poi partorire il tracciato che ospiterà la Corsa Rosa da sabato 8 a domenica 30 maggio. Secondo le prime anticipazioni esposte da Beppe Conte durante Radiocorsa, la prestigiosa corsa a tappe dovrebbe partire da Torino: la notizia è della scorsa settimana, non è ancora stata confermata o smentita, ma sembra molto probabile che sarà il capoluogo piemontese a ospitare la Grande Partenza tra poco più di sei mesi. Si dovrebbe incominciare con una breve cronometro, sul chilometraggio simile a quello visto quest’anno nella Monreale-Palermo: una quindicina di chilometri per assegnare la prima maglia rosa. Sarebbe il terreno di caccia ... Leggi su oasport (Di venerdì 27 novembre 2020) Ildelverrà presentato a metà gennaio. Gli organizzatori di RCS Sport stanno definendo gli ultimi dettagli per poi partorire il tracciato che ospiterà la Corsa Rosa da sabato 8 a domenica 30 maggio. Secondo le prime anticipazioni esposte da Beppe Conte durante Radiocorsa, la prestigiosa corsa a tappe dovrebbe partire da: la notizia è della scorsa settimana, non è ancora stata confermata o smentita, ma sembra molto probabile che sarà il capoluogo piemontese a ospitare la Grandetra poco più di sei mesi. Si dovrebbe incominciare con una breve, sul chilometraggio simile a quello visto quest’anno nella Monreale-Palermo: una quindicina di chilometri per assegnare la prima maglia rosa. Sarebbe il terreno di caccia ...

