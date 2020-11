GFVIP, lite furiosa tra Pierpaolo ed Elisabetta Gregoraci: cosa è successo? (Di venerdì 27 novembre 2020) Sono di nuovo distanti Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Petrelli, i due attuali inquilini della casa del GFVIP hanno avuto l’ennesima lite che li ha costretti ad un faccia a faccia dovuto. Elisabetta ha fatto una sorta di scenata di gelosia all’ex velino che in questi ultimi giorni ha trovato in Giulia Salemi un’amica divertente, la Gregoraci ha imputato a Petrelli di essere stato finto e di non aver mai provato niente per lei. Pierpaolo arrabbiato ha raccontato l’accaduto ad alcune inquiline della casa, ha riferito che non sopporta che Elisabetta gli dia del falso, ha sempre dimostrato sincerità e trasparenza e non l’ha mai presa in giro. L’ex velino ha anche aggiunto che si è da subito dichiarato ma se lei vuole solo amicizia, le ... Leggi su quotidianpost (Di venerdì 27 novembre 2020) Sono di nuovo distantiPetrelli, i due attuali inquilini della casa delhanno avuto l’ennesimache li ha costretti ad un faccia a faccia dovuto.ha fatto una sorta di scenata di gelosia all’ex velino che in questi ultimi giorni ha trovato in Giulia Salemi un’amica divertente, laha imputato a Petrelli di essere stato finto e di non aver mai provato niente per lei.arrabbiato ha raccontato l’accaduto ad alcune inquiline della casa, ha riferito che non sopporta chegli dia del falso, ha sempre dimostrato sincerità e trasparenza e non l’ha mai presa in giro. L’ex velino ha anche aggiunto che si è da subito dichiarato ma se lei vuole solo amicizia, le ...

Pierpaolo Petrelli ed Elisabetta Gregoraci hanno avuto un altro scontro, i due sembrano essere sempre più distanti: cosa è successo?

GF Vip, Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta ai ferri corti: prima lite nella Casa

Nella Casa del Grande Fratello Vip è sempre tempo di colpi di scena. L’ultimo in ordine di arrivo riguarda la lite esplosa tra Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta – la prima a vederle protagoniste l’ ...

