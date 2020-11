Francia, in aumento i consumi delle famiglie in ottobre (Di venerdì 27 novembre 2020) (Teleborsa) – Recuperano vistosamente i consumi delle famiglie francesi a ottobre. Secondo quanto comunicato dall’Istituto di Statistica Nazionale francese (INSEE) si è registrata una variazione pari a +3,7% dopo il -4,4% segnato a settembre. Il dato sorprende le attese degli analisti che erano per una crescita meno robusta del 2,9%. L’aumento è stato sostenuto dai consumi di alimentari (+7,1%) e da quelli di energia (+6,4%) mentre sono rimasti stabili i consumi di prodotti finiti (-0,1%) . Leggi su quifinanza (Di venerdì 27 novembre 2020) (Teleborsa) – Recuperano vistosamente ifrancesi a. Secondo quanto comunicato dall’Istituto di Statistica Nazionale francese (INSEE) si è registrata una variazione pari a +3,7% dopo il -4,4% segnato a settembre. Il dato sorprende le attese degli analisti che erano per una crescita meno robusta del 2,9%. L’è stato sostenuto daidi alimentari (+7,1%) e da quelli di energia (+6,4%) mentre sono rimasti stabili idi prodotti finiti (-0,1%) .

Lo smart working è la soluzione? Il fatto che aumenti la produttività del 15-20% ( rilevazione aprile 2020, Osservatorio smart working del PoliMi) può essere buono in una logica di iper-performance, m ...

