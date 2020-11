Fontana: “Lombardia ancora in zona rossa? Ignorati i sacrifici dei lombardi” (Di venerdì 27 novembre 2020) “Nonostante la mia opposizione, il Governo intende mantenere in vigore fino al 3 dicembre le attuali misure restrittive e, quindi, lasciare la Lombardia in zona rossa“. Lo ha dichiarato Attilio Fotnana, governatore della Regione Lombardia, precisando che a suo avviso “restare in zona rossa significa non fotografare la realtà dei fatti e non considerare i grandi sacrifici dei lombardi“. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 27 novembre 2020) “Nonostante la mia opposizione, il Governo intende mantenere in vigore fino al 3 dicembre le attuali misure restrittive e, quindi, lasciare la Lombardia in“. Lo ha dichiarato Attilio Fotnana, governatore della Regione Lombardia, precisando che a suo avviso “restare insignifica non fotografare la realtà dei fatti e non considerare i grandidei lombardi“. SportFace.

