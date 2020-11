Fedez e Chiara, il duro attacco di Corona: “Lo fanno una volta ogni due mesi” (Di sabato 28 novembre 2020) Fedez ancora nel mirino di Fabrizio Corona, che qualche me se fa ha diChiarato che il rapper senza la moglie e il figlio non avrebbe contenuti. L’ex re dei paparazzi (che ad oggi è spesso al centro di drammi familiari vomitati sui social in maniera davvero discutibile) in un’intervista rilasciata a MOW Magazine ha detto che i Ferragnez sotto le lenzuola non si danno tanto da fare (e lui come lo sa?). “Fedez e la Ferragni, anche se sono due ebeti, ma sanno usare i mezzi di comunicazione, come Trump, pure se ha vinto Biden. Ma ho il mio pensiero anche su questo. Se fossi stato un agente di fotografi come lo ero prima avrei sicuramente portato a casa qualche foto compromettente di Fedez. Fedez la ch**verà una volta ogni due mesi, a lei di fare l’amore ... Leggi su biccy (Di sabato 28 novembre 2020)ancora nel mirino di Fabrizio, che qualche me se fa ha dito che il rapper senza la moglie e il figlio non avrebbe contenuti. L’ex re dei paparazzi (che ad oggi è spesso al centro di drammi familiari vomitati sui social in maniera davvero discutibile) in un’intervista rilasciata a MOW Magazine ha detto che i Ferragnez sotto le lenzuola non si danno tanto da fare (e lui come lo sa?). “e la Ferragni, anche se sono due ebeti, ma sanno usare i mezzi di comunicazione, come Trump, pure se ha vinto Biden. Ma ho il mio pensiero anche su questo. Se fossi stato un agente di fotografi come lo ero prima avrei sicuramente portato a casa qualche foto compromettente dila ch**verà unadue mesi, a lei di fare l’amore ...

infoitcultura : Asta per aiutare Valentina Pitzalis, chi offre di più vince un giorno con Fedez e Chiara Ferragni - infoitcultura : Fedez e Chiara Ferragni si mettono 'all'asta' per Valentina Pitzalis - infoitcultura : Grande problema per Fedez e Chiara Ferragni: Leone è sparito - infoitcultura : Chiara Ferragni, il messaggio dalla ex di Fedez, lui non ci sta e sbotta - infoitcultura : Fedez e Chiara Ferragni 'all'asta' per ridare il sorriso a Valentina Pitzalis -