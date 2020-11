De Luca: “Mi auguro che le scuole riaprano a gennaio” (Di venerdì 27 novembre 2020) Il punto settimanale del governatore della Campania, Vincenzo De Luca, in diretta Facebook. “Ieri c’è stata una riunione tra Regioni e governo. Al di là delle chiacchiere c’è una cosa concreta che è emersa. Voglio mantenermi con toni misurati, ma si poteva immaginare di aprire le scuole il 9 dicembre, poi chiuderle dopo due settimane e poi riaprirle a gennaio? Non ci sono parole. Le cose più semplici, in Italia, sono una conquista. Mi auguro che le scuole riaprano a gennaio. Si ragiona in queste ore sul colore delle zone, secondo me sono una grande buffonata. Qualche settimana fa hanno mandato in Campania gli ispettori, l’ennesima cialtronata. Ad oggi non abbiamo ancora avuto la copia della relazione fatta dagli ispettori. Hanno trovato solo cinque macchine in fila davanti al Cotugno. In tutta Italia ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 27 novembre 2020) Il punto settimanale del governatore della Campania, Vincenzo De, in diretta Facebook. “Ieri c’è stata una riunione tra Regioni e governo. Al di là delle chiacchiere c’è una cosa concreta che è emersa. Voglio mantenermi con toni misurati, ma si poteva immaginare di aprire leil 9 dicembre, poi chiuderle dopo due settimane e poi riaprirle a gennaio? Non ci sono parole. Le cose più semplici, in Italia, sono una conquista. Miche lea gennaio. Si ragiona in queste ore sul colore delle zone, secondo me sono una grande buffonata. Qualche settimana fa hanno mandato in Campania gli ispettori, l’ennesima cialtronata. Ad oggi non abbiamo ancora avuto la copia della relazione fatta dagli ispettori. Hanno trovato solo cinque macchine in fila davanti al Cotugno. In tutta Italia ...

