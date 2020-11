De Luca: “Ci sono Regioni che danno dati falsi sulle terapie intensive, ma governo non indaga” (Di venerdì 27 novembre 2020) “Alcune Regioni danno percentuali false di terapie intensive per far abbassare il tasso di occupazione. La Campania ha avviato un’operazione trasparenza, l’unica Regione ad averlo fatto. Noi comunichiamo il numero vero, dei tamponi. Ci sono Regioni che comunicano un numero altissimo di tamponi non molecolari, per far abbassare il tasso dei positivo”. Così il Presidente della Regione Campania nel consueto punto sulla pandemia su Facebook critica le gestione dei dati da parte del governo. “Si ragiona in queste ore sul colore delle zone, secondo me sono una grande buffonata. Qualche settimana fa hanno mandato in Campania gli ispettori, l’ennesima cialtronata. Ad oggi non abbiamo ancora avuto la copia della relazione fatta dagli ispettori. ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 27 novembre 2020) “Alcunepercentuali false diper far abbassare il tasso di occupazione. La Campania ha avviato un’operazione trasparenza, l’unica Regione ad averlo fatto. Noi comunichiamo il numero vero, dei tamponi. Ciche comunicano un numero altissimo di tamponi non molecolari, per far abbassare il tasso dei positivo”. Così il Presidente della Regione Campania nel consueto punto sulla pandemia su Facebook critica le gestione deida parte del. “Si ragiona in queste ore sul colore delle zone, secondo meuna grande buffonata. Qualche settimana fa hanno mandato in Campania gli ispettori, l’ennesima cialtronata. Ad oggi non abbiamo ancora avuto la copia della relazione fatta dagli ispettori. ...

