Cristiano Ronaldo salta Benevento-Juventus

Benevento-Juventus, uno dei tre anticipi in programma sabato 28 novembre per la nona giornata del campionato di Serie A, non vedrà come protagonista annunciato Cristiano Ronaldo. Il tecnico bianconero, Andrea Pirlo, ha concesso un turno di riposo, in vista del match di Champions League contro la Dinamo Kiev fondamentali per assicurarsi il primo posto nel girone, al fenomeno portoghese che dunque non partirà per la trasferta in Campania. 

Cristiano Ronaldo: perché non giocherà a Benevento? 

Il fuoriclasse bianconero salterà cosi la terza partita di campionato dopo Crotone e Verona, quest'ultime a causa della positività al Covid-19. Poi, nelle successive tre gare, contro Spezia, Cagliari e Lazio, è sempre andato a segno. Inizialmente si era pensato ad un ...

