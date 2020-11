C’è chi sceglie di rinunciare allo spazio su HuffPost dopo il caso Boldrini-Feltri (Di venerdì 27 novembre 2020) Luca Paladini, Barbara Collevecchio. La sensazione è che sia iniziata una piccola diaspora dall’Huffington Post, indubbiamente una delle testate di riferimento del panorama dell’informazione online in Italia. Il tutto dopo il caso – emerso ieri – dello scontro tra Laura Boldrini e il direttore della testata Mattia Feltri: l’ex presidente della Camera, sul proprio blog all’interno dell’Huffington Post, aveva pensato di scrivere un contributo per la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, all’interno del quale era presente un riferimento alle parole utilizzate da Vittorio Feltri, padre del direttore Mattia, per descrivere la vittima del caso di violenza di Alberto Genovese. LEGGI ANCHE > Affari di famiglia: il caso Mattia ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 27 novembre 2020) Luca Paladini, Barbara Collevecchio. La sensazione è che sia iniziata una piccola diaspora dall’Huffington Post, indubbiamente una delle testate di riferimento del panorama dell’informazione online in Italia. Il tuttoil– emerso ieri – dello scontro tra Laurae il direttore della testata Mattia: l’ex presidente della Camera, sul proprio blog all’interno dell’Huffington Post, aveva pensato di scrivere un contributo per la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, all’interno del quale era presente un riferimento alle parole utilizzate da Vittorio, padre del direttore Mattia, per descrivere la vittima deldi violenza di Alberto Genovese. LEGGI ANCHE > Affari di famiglia: ilMattia ...

