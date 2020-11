Carragher a sorpresa | “Non mi interessa vedere né Messi né Cristiano Ronaldo Solo… Sergiño Dest”

Leggi su itasportpress

(Di venerdì 27 novembre 2020) Ha destato molto clamore la recente apparizione di Jamiecome commentatore per la tv americana CBS Sports. Il motivo? Il suo comportamento e alcune sue dichiarazioni piuttosto... azzardate. In modo particolare, non sono sfuggite alcune parole suDest e i suoi commenti volutamente di parte.: imbarazzo in studiocaption id="attachment 1056871" align="alignnone" width="639" Dest (getty images)/caption"Néné", ha dettoparlando dei calciatori che desidera ammirare di più durante le partite. "Il giocatore che realmente voglioogni settimana èDest". Una frase che è subito stata accolta con grande stupore e altrettanto imbarazzo visto che l'ex difensore del Liverpool ...