Calciomercato Juventus, via Bentancur: scambio da sogno con il Real Madrid (Di venerdì 27 novembre 2020) Il Calciomercato della Juventus è pronto a prendere una svolta che ha dell'incredibile. Rodrigo Bentancur è arrivato nel 2017 alla corte di Andrea Agnelli dopo una lunga trattativa. Il centrocampista uruguagio è stato protagonista di un duello sul mercato tra la 'Vecchia Signora' e il Milan, i bianconeri l'hanno spuntata pagando al Boca Juniors circa 13 milioni di euro. L'ex Boca negli ultimi anni ha fatto diversi passi avanti ma sembra avere qualche difficoltà a fare quel passo in più che lo consacrerebbe come top player. Se c'è un momento adatto per vendere il giocatore prima di un ipotetico flop, è questo. Il 23enne potrebbe essere protagonista di uno scambio clamoroso.

