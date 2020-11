Calabria: parlamentari calabresi M5S fanno muro, 'Mostarda commissario non esiste' (Di venerdì 27 novembre 2020) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 27 novembre 2020) su Notizie.it.

LegaSalvini : #SALVINI: “FINCHÉ C’È #MORRA PARLAMENTARI LEGA FUORI DA COMMISSIONE ANTIMAFIA” - zazoomblog : Calabria: parlamentari calabresi M5S fanno muro Mostarda commissario non esiste - #Calabria: #parlamentari… - TV7Benevento : Calabria: parlamentari calabresi M5S fanno muro, 'Mostarda commissario non esiste' (2)... - TV7Benevento : Calabria: parlamentari calabresi M5S fanno muro, 'Mostarda commissario non esiste'... - maurxz : Caro governo ad oggi no sei riuscito a garantire un commissario per la sanità in Calabria. Siamo in zona rossa per… -

Ultime Notizie dalla rete : Calabria parlamentari Calabria: parlamentari calabresi M5S fanno muro, 'Mostarda commissario non esiste' (2) La Sicilia Ormai si sfiora il ridicolo: in Calabria salta il nome di Miozzo e rispunta Mostarda

Ma venuto meno il nome di Agostino Miozzo, attuale coordinatore del Cts, ecco che torna il nome del manager dell'Asl capitolina. A quanto apprende l'Adnkronos, nelle prossime ore ...

Calabria: parlamentari calabresi M5S fanno muro, ‘Mostarda commissario non esiste’ (2)

Condividi questo articolo:(Adnkronos) – Dopo il primo no, arriva un’altra riunione, stavolta con il viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri, che cerca di limare, di calmare gli animi degli eletti ca ...

Ma venuto meno il nome di Agostino Miozzo, attuale coordinatore del Cts, ecco che torna il nome del manager dell'Asl capitolina. A quanto apprende l'Adnkronos, nelle prossime ore ...Condividi questo articolo:(Adnkronos) – Dopo il primo no, arriva un’altra riunione, stavolta con il viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri, che cerca di limare, di calmare gli animi degli eletti ca ...