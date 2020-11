Brexit come un poker in cui nessuno ha buone carte (Di venerdì 27 novembre 2020) Stanno per spegnere le luci, al tavolo da gioco sono all’ultima mano di un poker lungo e estenuante. Nel negoziato sulla Brexit, Regno Unito e Commissione europea tengono ancora le carte coperte, sanno che ormai la partita è alla fine e non azzardano previsioni sul risultato. Eppure è un gioco strano, in cui uno non vince contro l’altro. O vincono tutti o perdono tutti, insieme. La trattativa è in stallo su tre punti, di differente impatto, pesca, aiuti di stato (level playing field, per britannici e bruxellesi) e governance, in particolare se e quanto riconoscere il ruolo della Corte di giustizia europea. Si stima che ci sia ancora da negoziare un cinque per cento dell’accordo, sarebbe già definito il novantacinque per cento. Però, come noto, nulla è concordato fino a quando tutto non è concordato. L’ottimismo sul ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 27 novembre 2020) Stanno per spegnere le luci, al tavolo da gioco sono all’ultima mano di unlungo e estenuante. Nel negoziato sulla, Regno Unito e Commissione europea tengono ancora lecoperte, sanno che ormai la partita è alla fine e non azzardano previsioni sul risultato. Eppure è un gioco strano, in cui uno non vince contro l’altro. O vincono tutti o perdono tutti, insieme. La trattativa è in stallo su tre punti, di differente impatto, pesca, aiuti di stato (level playing field, per britannici e bruxellesi) e governance, in particolare se e quanto riconoscere il ruolo della Corte di giustizia europea. Si stima che ci sia ancora da negoziare un cinque per cento dell’accordo, sarebbe già definito il novantacinque per cento. Però,noto, nulla è concordato fino a quando tutto non è concordato. L’ottimismo sul ...

