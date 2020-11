Benevento-Juventus, Pirlo si gioca tutto: la strategia del match (Di venerdì 27 novembre 2020) Quando una neopromossa incontra la vincitrice dell’ultimo scudetto, il risultato non può che essere scontato, o almeno così sembra. In questo periodo la Juventus ha dimostrato di non essere pronosticabile, pareggiando contro Crotone e Verona e rischiando di fare altrettanto contro il Ferencvaros. La squadra soffre tanto con le “piccole” e non trova una quadra, forse per un problema di tattica o forse per un blocco mentale. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, clamoroso scambio con l'Inter? LEGGI ANCHE: Calciomercato, Mourinho lo scarica: Juventus pronta ad accoglierlo Cristiano Ronaldo, attaccante della JuventusBenevento-Juventus, serve vincere senza Ronaldo Il vero problema è che la Juventus senza Ronaldo sembra completamente un’altra squadra, quasi da metà ... Leggi su tuttojuve24 (Di venerdì 27 novembre 2020) Quando una neopromossa incontra la vincitrice dell’ultimo scudetto, il risultato non può che essere scontato, o almeno così sembra. In questo periodo laha dimostrato di non essere pronosticabile, pareggiando contro Crotone e Verona e rischiando di fare altrettanto contro il Ferencvaros. La squadra soffre tanto con le “piccole” e non trova una quadra, forse per un problema di tattica o forse per un blocco mentale. LEGGI ANCHE: Calciomercato, clamoroso scambio con l'Inter? LEGGI ANCHE: Calciomercato, Mourinho lo scarica:pronta ad accoglierlo Cristiano Ronaldo, attaccante della, serve vincere senza Ronaldo Il vero problema è che lasenza Ronaldo sembra completamente un’altra squadra, quasi da metà ...

juventusfc : Bianconeri di nuovo al lavoro Sabato alle 18.00 c'è #BeneventoJuve News allenamento ? - msgiusi : RT @juventusfc: Bianconeri di nuovo al lavoro Sabato alle 18.00 c'è #BeneventoJuve News allenamento ? - JManiaSite : Niente da fare per #Bonucci, #Pirlo conferma in blocco la difesa vista col Ferencvaros #BeneventoJuve - StefaniaStefyss : RT @forumJuventus: #BeneventoJuve, domani ore 18.Formazione GdS: 'Sarà con 3-4-1-2 Ronaldo e Morata in attacco, Kulusevski sulla trequarti.… - francescoceccot : RT @forumJuventus: #BeneventoJuve, domani ore 18.Formazione GdS: 'Sarà con 3-4-1-2 Ronaldo e Morata in attacco, Kulusevski sulla trequarti.… -

Ultime Notizie dalla rete : Benevento Juventus Benevento-Juventus dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita Goal.com Calendario Serie A, le partite della 9^ giornata su Sky e Dazn

Il calendario completo delle gare della nona giornata di serie A, divise tra quelle trasmesse da Sky e DAZN, da sabato 28 a lunedì 30 novembre ...

Probabili formazioni Serie A: 9ª giornata

Inter Probabili formazioni Benevento-Juventus Probabili formazioni Atalanta-Verona Probabili formazioni Lazio-Udinese Probabili formazioni Bologna-Crotone Probabili formazioni Milan-Fio ...

Il calendario completo delle gare della nona giornata di serie A, divise tra quelle trasmesse da Sky e DAZN, da sabato 28 a lunedì 30 novembre ...Inter Probabili formazioni Benevento-Juventus Probabili formazioni Atalanta-Verona Probabili formazioni Lazio-Udinese Probabili formazioni Bologna-Crotone Probabili formazioni Milan-Fio ...