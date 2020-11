Belinelli: “Non potevo dire no alla Virtus Bologna. NBA? Non ho avuto le offerte che volevo” (Di venerdì 27 novembre 2020) “Non sarei onesto se non dicessi che mi dispiace andarmene. Spiace non aver trovato un contratto, ma so di aver preso una decisione importante accettando un’offerta a cui non potevo dire di no. La Virtus ha grandi progetti e la mentalità vincente: per me è arrivato il momento di iniziare una nuova avventura”. Queste le parole di Marco Belinelli in un’intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Il cestista emiliano ha da poco accettato l’offerta della Virtus Bologna, tornando in Italia dopo una lunga carriera in NBA. “Sono arrivate delle offerte in questa free agency, ma nessuna mi avrebbe permesso di vivere una stagione con la motivazione e la carica giusta – ha detto il classe 1986 -. Io amo la pallacanestro, ... Leggi su sportface (Di venerdì 27 novembre 2020)sarei onesto se non dicessi che mi dispiace andarmene. Spiace non aver trovato un contratto, ma so di aver preso una decisione importante accettando un’offerta a cui nondi no. Laha grandi progetti e la mentalità vincente: per me è arrivato il momento di iniziare una nuova avventura”. Queste le parole di Marcoin un’intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Il cestista emiliano ha da poco accettato l’offerta della, tornando in Italia dopo una lunga carriera in. “Sono arrivate dellein questa free agency, ma nessuna mi avrebbe permesso di vivere una stagione con la motivazione e la carica giusta – ha detto il classe 1986 -. Io amo la pcanestro, ...

matty_vanpersie : Marco Belinelli parla della sua scelta di tornare in Italia alla Segafredo Virtus Bologna e lasciare la NBA dopo 13… - basketinside360 : Marco Belinelli: 'Teodosic decisivo nella mia scelta. Obiettivo? Non ho mai vinto l'EuroLega...' -… - bolognabasket : Belinelli: il ritorno in @Virtusbo è una bella favola. Obiettivi? non ho mai vinto l'Eurolega... - sgavdio : 4) L’occhio lungo di Peja che alla prima assoluta di fronte a Belinelli ancora non sapeva che se lo sarebbe trovato… - 80yeye80 : RT @ZenoPisani: Marco fa parte di una generazione unica di grandi campioni e ragazzi allo stesso tempo umili che non sono cambiati negli an… -

