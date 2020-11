Yara Gambirasio, 10 anni fa la scomparsa: ripercorriamo l’accaduto (Di giovedì 26 novembre 2020) A dieci anni dalla scomparsa di Yara Gambirasio ripercorriamo le principali tappe del caso e scopriamo gli ultimi aggiornamenti sulla vicenda giudiziaria. Sono trascorsi 10 anni da quando, la sera del 26 novembre 2010, Yara Gambirasio, 13enne di Brembate Sopra, nella Bergamasca, usciva di casa per non farvi mai più ritorno. Il suo corpo senza L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di giovedì 26 novembre 2020) A diecidalladile principali tappe del caso e scopriamo gli ultimi aggiornamenti sulla vicenda giudiziaria. Sono trascorsi 10da quando, la sera del 26 novembre 2010,, 13enne di Brembate Sopra, nella Bergamasca, usciva di casa per non farvi mai più ritorno. Il suo corpo senza L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

SkyTG24 : Anniversario omicidio Yara, i genitori: “Ricordatela per capacità di dare agli altri” - ilmamilio : Cronaca, 10 anni fa il delitto di Yara Gambirasio. Quella morte che sconvolse l’Italia - pasdran : RT @SkyTG24: Anniversario omicidio Yara, i genitori: “Ricordatela per capacità di dare agli altri” - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Anniversario omicidio Yara, i genitori: “Ricordatela per capacità di dare agli altri” - marzo7paolo : RT @SkyTG24: Anniversario omicidio Yara, i genitori: “Ricordatela per capacità di dare agli altri” -