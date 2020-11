X Factor 2020 | LPOM | chi sono | età | da dove vengono | Instagram | Manuel

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 26 novembre 2020) E’ tutto pronto per una nuova imperdibile ed emozionante puntata di X. Questa sera, giovedì 25 novembre, andrà in onda la quinta puntata dei Live. Tanti gli ospiti che vedremo stasera in Tv a X. T Appuntamento, dunque, da non perdere quello di stasera su Sky Uno a partire dalle 21:15. Intanto, in quest’articolo troverete informazioni e curiosità sul gruppo LITTLE PIECES OF MARMELADE, capitanati da. Little Pieces of Marmelade: chi, età, daIl duo crossover ‘Little Pieces of Marmelade’ è formato da Daniele e Francesco. Daniele ha 25 anni ed è un insegnante di chitarra; Francesco ha 24 anni e nella vita è un sound engineer. Entrambida Filottrano (AN) e si conoscono da 10 anni. Daniele nel duo è il ...