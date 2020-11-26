Viabilità Roma Regione Lazio del 26-11-2020 ore 19:45 (Di giovedì 26 novembre 2020) Viabilità DEL 26 NOVEMBRE 2020 ORE 19.35 FEDERICO DI LERNIA DI NUOVO BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA, RALLENTAMENTI TRA LA NOMENTANA E LA PRENESTINA IN ESTERNA SI RALLENTA TRA LAURENTINA E APPIA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 IN USCITA DALLA CAPITALE RALLENTAMENTI DALLA TANGENZIALE EST AL RACCORDO. VERSO IL CENTRO SI RALLENTA TRA PORTONACCIO E TANGENZIALE EST E SEMPRE IN USCITA ABBIAMO CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA FLAMINIA DALLA TANGEZIALE EST AL RACCORDO E ANCHE SULLA SALARIA CODE VERSO IL RACCORDO PER LAVORI ALL’ALTEZZA DI VILLA SPADA, TRAFFICO DEVIATO SULLE RAMPE COMPLANARI CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA CRISTOFORO COLOMBO DAL RACCORDO A VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA RICORDIAMO LA CHIUSURA DELLA GALLERIA ... Leggi su romadailynews
romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 26-11-2020 ore 19:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 26-11-2020 ore 19:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 26-11-2020 ore 18:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 26-11-2020 ore 17:45 - #Viabilità #Regione #Lazio #26-11-2020 - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 26-11-2020 ore 18:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -
Ultime Notizie dalla rete : Viabilità RomaInaugurati i nuovi piazzali del porto commerciale intitolati alla regina “Maria Sofia di Borbone”. Di Majo (AdSP): “Un momento storico per rilanciare il Porto di Gaeta su scala internazionale” Fortune Italia
Viabilità RomaSegui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Viabilità Roma