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Viabilità Roma Regione Lazio del 26-11-2020 ore 19 | 45

Viabilità DEL 26 NOVEMBRE 2020 ORE 19.35 FEDERICO DI LERNIA DI NUOVO BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ...

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Viabilità Roma Regione Lazio del 26-11-2020 ore 19:45 (Di giovedì 26 novembre 2020) Viabilità DEL 26 NOVEMBRE 2020 ORE 19.35 FEDERICO DI LERNIA DI NUOVO BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA, RALLENTAMENTI TRA LA NOMENTANA E LA PRENESTINA IN ESTERNA SI RALLENTA TRA LAURENTINA E APPIA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 IN USCITA DALLA CAPITALE RALLENTAMENTI DALLA TANGENZIALE EST AL RACCORDO. VERSO IL CENTRO SI RALLENTA TRA PORTONACCIO E TANGENZIALE EST E SEMPRE IN USCITA ABBIAMO CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA FLAMINIA DALLA TANGEZIALE EST AL RACCORDO E ANCHE SULLA SALARIA CODE VERSO IL RACCORDO PER LAVORI ALL’ALTEZZA DI VILLA SPADA, TRAFFICO DEVIATO SULLE RAMPE COMPLANARI CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA CRISTOFORO COLOMBO DAL RACCORDO A VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA RICORDIAMO LA CHIUSURA DELLA GALLERIA ...
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