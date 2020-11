Viabilità Roma Regione Lazio del 26-11-2020 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 26 novembre 2020)DEL 26 NOVEMBREORE 16.20 FEDERICO DI LERNIA DI NUOVO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO SEGNALANDO FUMO PER UN INCENDIO SULLA A1NAPOLI TRA DIRAMAZIONESUD E VALMONTONE. PRESTARE ATTENZIONE! sul RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA PONTINA E DIRAMAZIONESUD, IN CARREGGIATA INTERNA SI RALLENTA TRA FLAMINIA E SALARIA E PIU AVANTI CODE A TRATTI TRA NOMENTANA E APPIA CODE PER INCIDENTE SU VIA DI CASAL BIANCO ALTEZZA SETTEVILLE NORD DIREZIONECODE PER TRAFFICO INTENSO ANCHE IN TANGENZIALE EST DA CORSO FRANCIA A VIA TIBURTINA NEI DUE SENSI SULLA SALARIA CODE VERSO IL RACCORDO PER LAVORI ALL’ALTEZZA DI VILLA SPADA, TRAFFICO DEVIATO SULLE RAMPE ...