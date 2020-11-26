Viabilità Roma Regione Lazio del 26-11-2020 ore 16:30 (Di giovedì 26 novembre 2020) Viabilità DEL 26 NOVEMBRE 2020 ORE 16.20 FEDERICO DI LERNIA DI NUOVO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio APRIAMO SEGNALANDO FUMO PER UN INCENDIO SULLA A1 Roma NAPOLI TRA DIRAMAZIONE Roma SUD E VALMONTONE. PRESTARE ATTENZIONE! sul RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA PONTINA E DIRAMAZIONE Roma SUD, IN CARREGGIATA INTERNA SI RALLENTA TRA FLAMINIA E SALARIA E PIU AVANTI CODE A TRATTI TRA NOMENTANA E APPIA CODE PER INCIDENTE SU VIA DI CASAL BIANCO ALTEZZA SETTEVILLE NORD DIREZIONE Roma CODE PER TRAFFICO INTENSO ANCHE IN TANGENZIALE EST DA CORSO FRANCIA A VIA TIBURTINA NEI DUE SENSI SULLA SALARIA CODE VERSO IL RACCORDO PER LAVORI ALL’ALTEZZA DI VILLA SPADA, TRAFFICO DEVIATO SULLE RAMPE ... Leggi su romadailynews
romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 26-11-2020 ore 16:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 26-11-2020 ore 15:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - AlatiGiulio : @gspazianitesta @AndreaGiuricin Che invece di pensare a cose serie ha dimezzato la viabilità, come se non ci fosse… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 26-11-2020 ore 12:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 26-11-2020 ore 11:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -
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