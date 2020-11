Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua ci riprovano: il web insorge (Di giovedì 26 novembre 2020) Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua riprendono la loro liaison ufficialmente alla corte di Uomini e Donne, scatenando così tra le reazioni più disparate del web, la cui maggioranza non crede nella veridicità dei nuovi tentativi di ricongiungimento dei due protagonisti del Trono Over. Questo dopo che nel marzo 2019 Roberta mollò un ceffone sul viso di Riccardo in una puntata dinamica, dopo che il cavaliere provò a difendersi in studio dalle accuse della Di Padua di usare Ida Platano per la visibilità con tanto di prove certe. Alla luce di questo dettaglio, gli internauti non credono ad un ritorno di fiamma del duo del trono over. Scopriamo, nel dettaglio, intanto, cosa sta accadendo ai due diretti interessati. Uomini ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 26 novembre 2020)Diriprendono la loro liaison ufficialmente alla corte di, scatenando così tra le reazioni più disparate del web, la cui maggioranza non crede nella veridicità dei nuovi tentativi di ricongiungimento dei due protagonisti del Trono Over. Questo dopo che nel marzo 2019mollò un ceffone sul viso diin una puntata dinamica, dopo che il cavaliere provò a difendersi in studio dalle accuse della Didi usare Ida Platano per la visibilità con tanto di prove certe. Alla luce di questo dettaglio, gli internauti non credono ad un ritorno di fiamma del duo del trono over. Scopriamo, nel dettaglio, intanto, cosa sta accadendo ai due diretti interessati....

CottarelliCPI : In Italia solo il 2,4 percento degli uomini uccisi è stato ucciso da un partner o ex partner. Per le donne questo d… - NicolaPorro : Gli uomini non sono potenziali stupratori. E dove sono le femministe, quando il violento è islamico o quando i bers… - CardRavasi : “Servono molte donne ridenti e potenti che parlino alle bambine e molti uomini educati fin da piccoli a rispettarle… - IlariaMoretti13 : RT @CottarelliCPI: In Italia solo il 2,4 percento degli uomini uccisi è stato ucciso da un partner o ex partner. Per le donne questo dato è… - PaoloFamoso1 : RT @CottarelliCPI: In Italia solo il 2,4 percento degli uomini uccisi è stato ucciso da un partner o ex partner. Per le donne questo dato è… -