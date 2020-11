Un romanzo su Casa Bianca | Cina e Covid Che magari racconta tutta la verità

Leggi su panorama

(Di giovedì 26 novembre 2020) Il mortale virus del-19 è stato deliberatamente costruito nel laboratorio segreto di Wuhan? Fino a dove si spingerà lo scontro tra gli Stati Uniti e ladi Xi Jinping? Ed esiste un «establishment globale» davvero in grado di manipolare l'opinione pubblica mondiale e l'operato dei governi? Queste sono solo tre delle domande cui cerca di dare risposta in Il Predestinato 2: il grande risveglio, il settimo libro di Alessandro Nardone, giovane (è del 1976) imprenditore comasco, scrittore e comunicatore. Il libro è anche il seguito delda cui nel 2015-16 ebbe origine la falsa candidatura alla nomination repubblicana statunitense di «Alex Anderson» (l'alter ego fittizio di Nardone): una case history eclatante e divertentissima, che quattro anni fa affollò di sé tutti i social, e riuscì a ingannare il mondo. Oggi, in questo ...