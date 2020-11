Ue | Le Maire | ' turismo settore vitale che va aiutato'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 26 novembre 2020) Roma, 26 nov. (Adnkronos) - "Ile le attività nei servizi sono vitali per le nostre economie e hanno bisogno di un sostegno particolare". Ad affermarlo è il ministro dell'Economia francese, Bruno Leal termine dell'incontro con il suo omologo italiano, Roberto Gualtieri sottolineando la necessità di un supporto a livello europeo a quei "servizi maggiormente colpiti dalla crisi economica" legata all'emergenza coronavirus come "i ristoranti, gli alberghi, i bar, le attività turistiche che sono duramente colpiti". Per Le"sarebbe utile riflettere con la Commissione Europea al supporto particolare che potrebbe essere dato a questi settori di attività che sono stati più colpiti dalla crisi. Ne ho parlato con il Commissario Thierry Breton che è molto impegnato su questo tema".