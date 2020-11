Tunisia | manifestanti assaltano sede Agenzia entrate | scontri

(Di giovedì 26 novembre 2020) Insono state registrate tensioni tra forze dell'ordine ea Om Laarayes, nel governatorato di Gafsa: gli agenti hanno dovuto far uso di lacrimogeni per disperdere i dimostranti ...

In Tunisia sono state registrate tensioni tra forze dell'ordine e manifestanti a Om Laarayes, nel governatorato di Gafsa: gli agenti hanno dovuto far uso di lacrimogeni per disperdere i dimostranti ch ...Le forze di sicurezza tunisine hanno usato i gas lacrimogeni mercoledì sera per disperdere un gruppo di manifestanti a Om Laarayes, nel governatorato di Gafsa, che erano penetrati nella locale sede de ...