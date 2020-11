THE DAY I RAN CHINA II: possibilità di sviluppo di una nuova campagna socialista nel mondo (Di giovedì 26 novembre 2020) CHANGSHA, Cina, 26 novembre 2020 /PRNewswire/



Co-prodotto da Mango Excellent Media, Mango TV e Discovery, il primo reality show transnazionale sul lavoro denominato THE DAY I RAN CHINA II è ora un successo. Lo show ha invitato dieci giovani stranieri di nazionalità, carriera e background professionale diversi a partire alla scoperta del "Kung fu", adottato dalla Cina per alleviare la povertà nelle campagne e dare vita con successo a una società moderatamente prospera nel 2020. Il programma ha offerto un'immagine vivida dello sviluppo economico della Cina e della costruzione di una società moderatamente prospera attraverso l'apertura al mondo. Visitando Hunan, Zhejiang, Sichuan, guiz?, Guangxi, Yunnan, Ningxia e la Mongolia interna, i membri del gruppo hanno percorso un lungo viaggio attraverso zone costiere, entroterra, ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 26 novembre 2020) CHANGSHA, Cina, 26 novembre 2020 /PRNewswire/Co-prodotto da Mango Excellent Media, Mango TV e Discovery, il primo reality show transnazionale sul lavoro denominato THE DAY I RANII è ora un successo. Lo show ha invitato dieci giovani stranieri di nazionalità, carriera e background professionale diversi a partire alla scoperta del "Kung fu", adottato dalla Cina per alleviare la povertà nelle campagne e dare vita con successo a una società moderatamente prospera nel 2020. Il programma ha offerto un'immagine vivida delloeconomico della Cina e della costruzione di una società moderatamente prospera attraverso l'apertura al. Visitando Hunan, Zhejiang, Sichuan, guiz?, Guangxi, Yunnan, Ningxia e la Mongolia interna, i membri del gruppo hanno percorso un lungo viaggio attraverso zone costiere, entroterra, ...

UffiziGalleries : #25novembre Un fiore #rosso per tutte le Inolvidables Mariposas che lottano contro la violenza di genere. A.Donghi… - andreadenver3 : No longer just words on November 25, but actions in defense of women every day of the year.????… - MarroneEmma : MOOD OF THE DAY! Letto piumone e ciaone. ?? - PhotoConceptual : Lavender, by Nuno Alexandre - lightncompmag : Lavender, by Nuno Alexandre -

Ultime Notizie dalla rete : THE DAY THE DAY I RAN CHINA II: possibilità di sviluppo di una nuova campagna socialista nel mondo Yahoo Notizie Il 26 novembre è Thanksgiving Day: 10 curiosità sulla Festa americana del Ringraziamento

Torna il Thanksgiving Day o “Giorno del Ringraziamento”, festa per eccellenza a stelle e strisce che apre la stagione del Natale. L’ultimo giovedì di novembre (in Canada il secondo lunedì di ottobre), ...

UniCredit organizza l’Italy Tech Day 2020 e punta sul lifestyle

Se le nuove tecnologie hanno supportato i processi produttivi delle imprese (smartworking) e quelli d’acquisto delle famiglie (e-commerce) nella complicata congiuntura di questi mesi, lo si deve anche ...

Torna il Thanksgiving Day o “Giorno del Ringraziamento”, festa per eccellenza a stelle e strisce che apre la stagione del Natale. L’ultimo giovedì di novembre (in Canada il secondo lunedì di ottobre), ...Se le nuove tecnologie hanno supportato i processi produttivi delle imprese (smartworking) e quelli d’acquisto delle famiglie (e-commerce) nella complicata congiuntura di questi mesi, lo si deve anche ...