«Rita Levi-Montalcini»: tutto sul film tv di Rai 1 con Elena Sofia Ricci (Di giovedì 26 novembre 2020) La voglia di portare la scienza verso nuovi traguardi, i dilemmi morali, la paura del fallimento e i riconoscimenti più prestigiosi. Sono questi tre degli elementi attorno a cui ruota Rita Levi-Montalcini, il film tv di Rai 1 che omaggia uno dei più grandi personaggi della recente storia italiana: a interpretare il premio Nobel per la medicina è Elena Sofia Ricci, chiamata ad affrontare uno dei ruoli più importanti della sua carriera. Co-prodotto da Rai Fiction e Cosmo Productions, il tv movie diretto da Alberto Negrin va in onda giovedì 26 novembre. Rita Levi-Montalcini, il film tv di Rai 1 con Elena Sofia Ricci Nel 1986 Rita ... Leggi su panorama (Di giovedì 26 novembre 2020) La voglia di portare la scienza verso nuovi traguardi, i dilemmi morali, la paura del fallimento e i riconoscimenti più prestigiosi. Sono questi tre degli elementi attorno a cui ruota, iltv di Rai 1 che omaggia uno dei più grandi personaggi della recente storia italiana: a interpretare il premio Nobel per la medicina è, chiamata ad affrontare uno dei ruoli più importanti della sua carriera. Co-prodotto da Rai Fiction e Cosmo Productions, il tv movie diretto da Alberto Negrin va in onda giovedì 26 novembre., iltv di Rai 1 conNel 1986...

Raicomspa : Questa sera su @RaiUno 'Rita Levi-Montalcini', film tv con @ElenaSofiaOf, che celebra la neurologa Premio Nobel per… - PaolaCorb : RT @patuc12: Le donne che hanno cambiato il mondo non hanno mai avuto bisogno di mostrare nulla se non la loro intelligenza. Rita Levi Mon… - sunflowervharry : @aurecsx rita levi montalcini tipo - thurinthurambar : RT @kekkoserri: 'Le donne che hanno cambiato il mondo non hanno mai avuto bisogno di mostrare nulla, se non la loro intelligenza.' Rita Lev… - kekkoserri : 'Le donne che hanno cambiato il mondo non hanno mai avuto bisogno di mostrare nulla, se non la loro intelligenza.'… -