Regione Lazio | al via bando Ater per assegnazione 90 locali periferia

Roma – In seguito al successo riscontrato nella fase pilota a Garbatella, Regione Lazio e Ater Roma promuovono il progetto "Riaccendi il tuo quartiere", attraverso un bando per la locazione di 90 locali extraresidenziali, con l'obiettivo di favorire l'avvio di attivita' a sostegno del tessuto economico e della qualita' della vita, in particolare nei quartieri periferici di tutta Roma. Al bando possono partecipare persone fisiche e associazioni che rispondano ai requisiti stabiliti dall'art. 46 del DPR 445 del 2000 mediante un'asta on line. I canoni di locazione sono fissati con un abbattimento del 50 per cento dei valori OMI e l'aggiudicazione sara' a favore dell'offerta piu' elevata rispetto a quella della base d'asta. Come previsto dal disciplinare Ater, le ...

