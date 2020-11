Quelle demenziali polemiche sull' inutile spesa sexy

Leggi su ilgiornale

(Di giovedì 26 novembre 2020) Valeria Braghieri Bufera su "Detto Fatto", che spiega alle donne come essere provocanti al supermercato Sul tacco dodici, senza calze e con un pezzettino di shorts in pelle, avviluppateo scaffale della pasta, ravanando tra i pacchetti in cerca delle penne rigate, ricordandosi di sollevare la gambetta all'indietro in maniera un po' maliziosetta. È così che, secondo il servizio pubblico, nella settimana della lotta alla violenza contro le donne, durante una pandemia mondiale, dovremmo andare a fare la. Sembrava uno sketch di Pierino e la casalingaquello andato in onda su Raidue, all'interno del programma «Detto Fatto», l'altro giorno. Ospite, manco a dirlo, una pole dancer: Emily Angelillo. È lei che ha messo in scena il tutorial per insegnare alle signore a gestirsio stiletto e ad ...