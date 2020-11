Povia canta un brano in difesa del virologo Crisanti | “Vaccino obbligatorio? Col ca…”video

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 26 novembre 2020) «IlAndrea, quando ha detto che non ci sono né dati, né trasparenza sui vaccini anti-Coronavirus, è stato subito screditato dal bazooka mediatico. Ma ha ragione: lasciamo la fede alla religione e le prove alla scienza. Quindi vaccinocol ca**o, come fu col decreto Lorenzin nel 2017». Csì Giuseppenel suo ultimo video, che è diventato rapidamente virale. «– dice ilutore toscano al termine della sua canzone – appena ha deciso di fare lo scienziato cioè il suo lavoro, dicendo che non c’è trasparenza, quindi non si può parlare di vaccini e di sicurezza della salute insieme», si è trovato contro «il bazooka mass mediatico che ha cominciato a screditarlo e a dargli contro». Ilutore, da sempre considerato vicino a ...