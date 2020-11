Potrebbe esserci il Samsung Galaxy Note 21 prima dell’addio (Di giovedì 26 novembre 2020) Si era lasciato intendere che la serie Note sarebbe sparita ancora prima di assistere al lancio del Samsung Galaxy Note 21, che invece parso essere in programma. Ci ha pensato ‘@cozyplanes‘ a spiegare che dovrebbe esserci una nuova versione del dispositivo il prossimo settembre, e che la gamma verrà poi dismessa dopo il rilascio del 2021. Il lancio dell’ultimo esemplare dovrebbe avvenire a margine dello stesso evento di presentazione del Samsung Galaxy Z Fold 3, a propria volta munito di S-Pen (almeno finora così era stato detto). Samsung Note FACT CHECKThere will BE a new Note phone release in September.The DISCONTINUATION of the Note series will be AFTER the 2021 release.The ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 26 novembre 2020) Si era lasciato intendere che la seriesarebbe sparita ancoradi assistere al lancio del21, che invece parso essere in programma. Ci ha pensato ‘@cozyplanes‘ a spiegare che dovrebbeuna nuova versione del dispositivo il prossimo settembre, e che la gamma verrà poi dismessa dopo il rilascio del 2021. Il lancio dell’ultimo esemplare dovrebbe avvenire a margine dello stesso evento di presentazione delZ Fold 3, a propria volta munito di S-Pen (almeno finora così era stato detto).FACT CHECKThere will BE a newphone release in September.The DISCONTINUATION of theseries will be AFTER the 2021 release.The ...

