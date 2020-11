Piano vaccini 2021: data presentazione e anticipazioni calendario (Di giovedì 26 novembre 2020) In occasione dell’incontro online “La sanità futura tra innovazione e ricerca” organizzato da Rcs Academy, il ministro della Salute Roberto Speranza ha fatto il punto sul Piano vaccini 2021. Segui Termometro Politico su Google News Piano vaccini 2021: data presentazione Le attenzioni di questi giorni vertono soprattutto attorno a ciò che accadrà durante le festività natalizie. Le ultime indiscrezioni parlano di una riapertura della scuola in presenza a partire dal 9 dicembre e di un Natale che mai come quest’anno sarà intimo, molto familiare e ristretto. Ma l’altro tema importante di queste settimane è il vaccino anti-Covid, una speranza in più per riprendere una vita quantomeno più normale di com’è adesso. “Io sarà in Parlamento il 2 ... Leggi su termometropolitico (Di giovedì 26 novembre 2020) In occasione dell’incontro online “La sanità futura tra innovazione e ricerca” organizzato da Rcs Academy, il ministro della Salute Roberto Speranza ha fatto il punto sul. Segui Termometro Politico su Google NewsLe attenzioni di questi giorni vertono soprattutto attorno a ciò che accadrà durante le festività natalizie. Le ultime indiscrezioni parlano di una riapertura della scuola in presenza a partire dal 9 dicembre e di un Natale che mai come quest’anno sarà intimo, molto familiare e ristretto. Ma l’altro tema importante di queste settimane è il vaccino anti-Covid, una speranza in più per riprendere una vita quantomeno più normale di com’è adesso. “Io sarà in Parlamento il 2 ...

