Morte Maradona | l’ex ct Bilardo ancora non lo sa Ecco perchè

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 26 novembre 2020) La notizia delladi Diego Armandoha fatto in pochi minuti il giro del mondo. Mact argentinonon lo sa La notizia delladinon è arrivata alct dell’Argentina campione del mondo 1986è affetto da una sindrome neurodegenerativa (Hakim-Adams).le parole del figlio, Jorge, riportate da Gazzetta.it. «Abbiamo subito spento la tv, dicendogli che il cavo era tagliato. Non so se e quando glielo diremo. Non deve diventare cattivo,perché lo isoliamo da questo tipo di situazioni. Quando cambiamo canale, inoltre, stiamo molto attenti». Leggi su Calcionews24.com