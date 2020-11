Mi vien un sorriso Poi crolla | Valdano piange in diretta per Maradona | drammatico crollo emotivo Stop al collegamento | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 26 novembre 2020) Lunghi secondi di silenzio: Jorgericorda Diego, l'amico con cui ha vinto il Mondiale 1986. Poi si blocca, in: gli occhi lucidi, la voce strozzata in gola, le lacrime. La giornalista che in studio alza la mano, gli fa segno di fermarsi. La commozione per la scomparsa del Pibe de oro è globale. "Sono rimasto sorpreso dalla notizia, mi ha addolorato tantissimo", spiega l'argentino, ex bomber del Real Madrid, in unprima della Champions League. "Cosa tie in mente di?", gli chiedono dallo studio. "Ho molti ricordi che, quando ci ripenso, mi fanno venire il", rispondeprima di bloccarsi per la commozione.