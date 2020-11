Meteo colpo di scena. FREDDO, rischio NEVE in pianura la prossima settimana (Di giovedì 26 novembre 2020) Cambia tutta l’evoluzione, con il Generale Inverno pronto a bussare alla porta molto presto. Gli scenari di FREDDO e di NEVE porterebbero un ribaltone clamoroso, anche se ricordiamo che nella prossima settimana inizierà ufficialmente l’inverno Meteorologico, come ogni anno il 1° Dicembre. Già da qualche giorno stiamo tenendo sott’occhio un nucleo d’aria fredda atteso in espansione sull’Europa Centro-Orientale nel prossimo weekend, proprio nel momento in cui una depressione mediterranea abbraccerà l’Italia. Meteo invernale la prossima settimanaEbbene, il vortice mediterraneo potrebbe avere un ruolo determinante nell’attrarre il polo d’aria fredda più a sud. Le precedenti proiezioni lo vedevano invece scorrere più a nord, mantenendosi ... Leggi su meteogiornale (Di giovedì 26 novembre 2020) Cambia tutta l’evoluzione, con il Generale Inverno pronto a bussare alla porta molto presto. Gliri die diporterebbero un ribaltone clamoroso, anche se ricordiamo che nellainizierà ufficialmente l’invernorologico, come ogni anno il 1° Dicembre. Già da qualche giorno stiamo tenendo sott’occhio un nucleo d’aria fredda atteso in espansione sull’Europa Centro-Orientale nel prossimo weekend, proprio nel momento in cui una depressione mediterranea abbraccerà l’Italia.invernale laEbbene, il vortice mediterraneo potrebbe avere un ruolo determinante nell’attrarre il polo d’aria fredda più a sud. Le precedenti proiezioni lo vedevano invece scorrere più a nord, mantenendosi ...

