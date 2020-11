Merkel, “Può darsi che i vaccini arrivino prima di Natale” (Di giovedì 26 novembre 2020) Covid, l’annuncio di Angela Merkel: “Può darsi che il vaccino arrivi prima di Natale”. Le prime dosi destinate al personale medico e sanitario. La Cancelliera Angela Merkel regala una speranza ai tedeschi annunciando la possibilità dell’arrivo di un vaccino contro il Covid prima di Natale. Covid, Merkel: “Può darsi che i vaccini arrivino prima di Natale “Può darsi che i vaccini arrivino prima di Natale. E abbiamo deciso che saranno a disposizione del personale medico e sanitario“, ha dichiarato Angela Merkel nel corso del suo intervento al Bundestag. La ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 26 novembre 2020) Covid, l’annuncio di Angelache il vaccino arrividi. Le prime dosi destinate al personale medico e sanitario. La Cancelliera Angelaregala una speranza ai tedeschi annunciando la possibilità dell’arrivo di un vaccino contro il Coviddi Natale. Covid,che idi Nataleche idi Natale. E abbiamo deciso che saranno a disposizione del personale medico e sanitario“, ha dichiarato Angelanel corso del suo intervento al Bundestag. La ...

