Marghera | immigrato decapita e stacca le mani alla statua della Madonna

Marghera, 26 nov – L'ennesimo, inqualificabile atto vandalico ai danni di un oggetto religioso – come accade sempre più spesso probabilmente sullo strascico dell'ondata iconoclasta provocata dal Black lives matter – quello capitato ieri notte a Marghera. Oggetto del vandalismo, la statua della Madonna che si erge di Piazzale Giovannacci, nel centro cittadino, a cui il responsabile del gesto ha mozzato le mani e la testa. Meta di devozione da parte della cittadinanza, è stata ritrovata stamattina decapitata, la testa rotolata sul selciato. Il colpevole è un immigrato Dura la condanna del sindaco di Venezia Luigi Brugnaro: «Un gesto che offende la nostra città, la nostra storia e i nostri valori. Subito all'opera per riparare la ...

