Maradona | presidente Cuba | “Fidel e Diego amici eterni”

L'AVANA, 26 NOV – Il presidente Cubano Miguel Diaz Canel ha ricordato "l'amicizia per l'eternità" che univa Diego Maradona e Fidel Castro, morti nello stesso giorno a quattro anni di distanza. Via Twitter, il capo dello Stato ha evocato una "triste notizia": "Maradona, il 'pibe de oro', giocatore unico, amico di Fidel, è morto". Ricordando che il 25 novembre ha unito fra il 2016 e il 2020 la morte di Maradona e di Castro, Diaz Canel ha parlato di "un giorno doppiamente doloroso: quattro anni senza la presenza di Fidel e ora se ne è andato anche Maradona. amici anche nell'eternità, ci ispirano tutti i giorni". L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

