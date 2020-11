Maradona, ‘non importa ciò che hai fatto nella tua vita ma ciò che hai fatto alle nostre’ (Di giovedì 26 novembre 2020) “Diego non si scopre, te lo manda Dio” parola di Francisco Cornejo, suo primo allenatore ai tempi dell’Argentinos Juniors. Probabilmente una delle frasi più azzeccate mai lette. Sì, perché a detta di tutti coloro che hanno avuto la fortuna di ammirarlo da ragazzo in Argentina, nei “potreros” polverosi prima e sui campi di Buenos Aires poi, uno così non c’è stato bisogno di scoprirlo: era talmente palese fosse così diverso da tutti gli altri che dovevi essere o un folle o in malafede per non accorgerti di lui. Jorge Valdano, nel suo libro più famoso – Il sogno di Futbolandia – scrisse: “Quando ero piccolo ricordo che tifosi di tutti i quartieri tradivano le loro squadre del cuore per vedere quel genio per il quale un fazzoletto di terreno era piu? di un latifondo. Alcuni lo confusero con Dio, e quando sei poco piu? che un bambino non hai motivo di mettere in dubbio ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 26 novembre 2020) “Diego non si scopre, te lo manda Dio” parola di Francisco Cornejo, suo primonatore ai tempi dell’Argentinos Juniors. Probabilmente una delle frasi più azzeccate mai lette. Sì, perché a detta di tutti coloro che hanno avuto la fortuna di ammirarlo da ragazzo in Argentina, nei “potreros” polverosi prima e sui campi di Buenos Aires poi, uno così non c’è stato bisogno di scoprirlo: era talmente palese fosse così diverso da tutti gli altri che dovevi essere o un folle o in malafede per non accorgerti di lui. Jorge Valdano, nel suo libro più famoso – Il sogno di Futbolandia – scrisse: “Quando ero piccolo ricordo che tifosi di tutti i quartieri tradivano le loro squadre del cuore per vedere quel genio per il quale un fazzoletto di terreno era piu? di un latifondo. Alcuni lo confusero con Dio, e quando sei poco piu? che un bambino non hai motivo di mettere in dubbio ...

Inter : Ogni epoca ha avuto un grande numero dieci, poi c'è stato il numero dieci di ogni epoca. Maradona non è stato solo… - RealPiccinini : Uno come Diego non muore mai. Nella testa e nel cuore di tutti i tifosi del mondo il ricordo di quello che ha saput… - MarcoBellinazzo : 'Chi pensa che a Napoli il calcio sia solo calcio non ha capito ancora che cos'è il calcio, né che cos'è Napoli'.… - StiSandro : Il livello del Senatore In fondo non è manco degno di nominarlo #Maradona - SebVernazza : A #Shilton non è ancora passata e mai passerà #Maradona #LaManoDeDios #DiegoPorSiempre #DiegoInmortal -

Ultime Notizie dalla rete : Maradona ‘non Ferrara ha messo all’asta una maglia di Maradona: “Chi la prende contribuisce ad un’opera meritoria” Forza Napoli